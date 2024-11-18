Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde, minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde, minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.S. (18) yönetimindeki 16 LEY 03 plakalı minibüs, Gürün Devlet Hastanesi yakınlarında, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Bilgi verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan K.K. (19) yaralandı.
Yaralılar, Gürün Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
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