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        Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde, minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 23:44 Güncelleme: 18.11.2024 - 23:49
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        Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Gürün ilçesinde, minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.S. (18) yönetimindeki 16 LEY 03 plakalı minibüs, Gürün Devlet Hastanesi yakınlarında, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        Bilgi verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan K.K. (19) yaralandı.

        Yaralılar, Gürün Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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