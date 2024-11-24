Kayseri-Sivas kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Kayseri-Sivas kara yolunda yoğun kar etkili oluyor.
Kayseri-Sivas kara yolunda yoğun kar etkili oluyor.
Kayseri-Sivas arasında ulaşımı sağlayan Gürün ve Şarkışla ilçelerinde yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Trafik ekipleri, görüş mesafesinin azaldığı bölgede yolu ulaşıma kapattı.
Öte yandan, Şarkışla ve çevresinde kapanan bazı köy yollarını açma çalışmaları da sürüyor.
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