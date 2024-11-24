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        Sivas'ta kar ve fırtına nedeniyle arazide kaybolan 5 kişi bulundu

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde arazide kaybolan 2 çoban ve onları ararken kaybolan 3 köylü ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 20:19 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:30
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        Sivas'ta kar ve fırtına nedeniyle arazide kaybolan 5 kişi bulundu
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde arazide kaybolan 2 çoban ve onları ararken kaybolan 3 köylü ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

        Eskikarahisar köyünde hayvanları otlatmak için araziye çıkan çobanlar Salim ve Sami Yıldız'dan haber alamayan yakınları Fikret Yıldız ve Fatih Yıldız ile köy muhtarı Ali Kılıç çobanları aramaya çıktı.

        Arazide kaybolan çobanlar ve onları aramaya çıkarak kaybolan kişilere de ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine Ulaş İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede kaybolan 5 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

        Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından köye 2 kilometre uzaklıkta kaybolan 5 kişi ile hayvan sürüsünü buldu.

        Sağlık durumları iyi olan 5 kişinin tipi nedeniyle köye ulaşamadıkları öğrenildi.

        - Altınyayla'da mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

        Altınyayla ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 çoban karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Altınyayla ilçesinde sürüleri ile yoğun kar yağışına yakalanan çobanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Bunun üzerine olay yerine karla mücadele ekipleri sevk edildi.

        Karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla çobanlar ve sürüleri kurtarıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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