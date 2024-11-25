Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta öğrenciler Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ile cam terası gezdi

        Sivas Asım Şahin Fen ve Sosyal Bilimler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasını ile cam seyir terası gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:14 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta öğrenciler Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ile cam terası gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas Asım Şahin Fen ve Sosyal Bilimler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasını ile cam seyir terası gezdi.

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, "Görmeden Ölmeyin" temasıyla başlatılan Divriği Kültür Gezisine, bu hafta Asım Şahin Fen ve Sosyal Bilimler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

        Kültürel gezi programı kapsamında Divriği ilçesine trenle giden öğrenciler, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ile cam seyir terasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Gezinin tarih ve kültür alanında kendilerine önemli katkılar bulunduğunu ifade eden öğrenciler, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?

        Benzer Haberler

        ALTAY tankının Gündüz Görüş Periskop Sistemleri'nin ilk teslimatı gerçekleş...
        ALTAY tankının Gündüz Görüş Periskop Sistemleri'nin ilk teslimatı gerçekleş...
        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:
        Suşehri'nde kediler için sokaklara kedi evi ve yem bırakıldı
        Suşehri'nde kediler için sokaklara kedi evi ve yem bırakıldı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 906 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 906 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta 906 yerleşim yeri kardan ulaşıma kapandı, 100 hayvan donarak öldü...
        Sivas'ta 906 yerleşim yeri kardan ulaşıma kapandı, 100 hayvan donarak öldü...
        Destici: Terörden yargılananların aday olamaması hükmü getirilsin
        Destici: Terörden yargılananların aday olamaması hükmü getirilsin