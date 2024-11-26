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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 645 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 645 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:45 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:01
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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 645 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 645 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ulaşama kapanan 645 köy yolunda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

        İl merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Öte yandan, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresi ile tarihi kent meydanının karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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