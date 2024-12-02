Sivas Valisi Şimşek'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, toplumun engellisi, engelsizi, yaşlısı, genci, kadını ve erkeğiyle bir bütün olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmanın, karşılaşabilecekleri problemleri öngörüp empati kurarak çözüm yolları üretmenin herkesin ortak görevi olduğunu aktaran Şimşek, "Engelleri aşmaya çalışan bireyleri destekleyerek onların yanında yer almak da bir iyilik hali değil, asli görev olmalıdır. Çünkü engellilerimizin yaşadığı problemler sadece kendilerini ve ailelerini ilgilendiren bir konu olmayıp, toplumumuzun öncelikli meselesidir. Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insanda bir engelli adayıdır." ifadesini kullandı.