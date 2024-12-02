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        Sivas Valisi Şimşek'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 17:14 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:14
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        Sivas Valisi Şimşek'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şimşek, mesajında, toplumun engellisi, engelsizi, yaşlısı, genci, kadını ve erkeğiyle bir bütün olduğunu belirtti.

        Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmanın, karşılaşabilecekleri problemleri öngörüp empati kurarak çözüm yolları üretmenin herkesin ortak görevi olduğunu aktaran Şimşek, "Engelleri aşmaya çalışan bireyleri destekleyerek onların yanında yer almak da bir iyilik hali değil, asli görev olmalıdır. Çünkü engellilerimizin yaşadığı problemler sadece kendilerini ve ailelerini ilgilendiren bir konu olmayıp, toplumumuzun öncelikli meselesidir. Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insanda bir engelli adayıdır." ifadesini kullandı.

        Şimşek, özel gereksinimli bireylerin önlerindeki engellerin ortadan kalktıkça spordan eğitime, sanattan siyasete kadar, hemen her alanda önemli başarılara imza atmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Önemli olan engellerimize takılmadan geliştirebileceğimiz yönlerimize odaklanmaktır. Bu bakış açısıyla engelli vatandaşlarımızın kendine yeten ve güven dolu bireyler olmalarının toplumumuzu çok daha güçlü kılacağına yürekten inanıyorum. Engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar hemen her alanda birçok düzenlemeyi hayata geçiren devletimiz de başta istihdam olmak üzere eğitim, sağlık hizmetleri, evde bakım ve sosyal güvenlik alanlarında büyük atılımlar gerçekleştirmiştir."

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