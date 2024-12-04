Sivas'ta kaçak araç yedek parçaları ele geçirildi

Operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 1395 yağ, 343 yakıt ve 41 hava filtresi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

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