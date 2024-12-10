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        Sivas Belediyesinden ihtiyaç sahibi emeklilere aylık 2 bin lira destek

        Sivas Belediyesi ihtiyaç sahibi emeklilere nakit destek yardımında bulunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 15:39 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:39
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        Sivas Belediyesinden ihtiyaç sahibi emeklilere aylık 2 bin lira destek
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        Sivas Belediyesi ihtiyaç sahibi emeklilere nakit destek yardımında bulunacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde ikamet eden ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik uygulama kapsamında aylık 2 bin lira destek sağlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, seçim döneminde dile getirdiği emekli vatandaşlar için aylık 2 bin lira nakit destek ödemelerinin 2025 yılı ocak ayından itibaren başlayacağını belirtti.

        Başvuruların 11 Aralık Çarşamba günü başlayacağını aktaran Uzun, "Belediyemiz internet sitesindeki sosyal destek bölümünden başvurularınızı yapabilirsiniz. Hak eden vatandaşlarımıza nakit desteklerimizi 'Gülkart' üzerinden yatıracağız. Bu kartlarımız ocak ayının ortası itibarıyla teslim edilecek. Vatandaşlarımız buradan hem nakit olarak çekebilecekler hem de bu kartla şehrimizdeki yerel esnaflardan ihtiyaçlarını temin edebilecekler." ifadelerini kullandı.

        Nakit destek için emekli maaşının 12 bin 500 lirayı geçmemesi gerektiğini vurgulayan Uzun, https://online.sivas.bel.tr üzerinden yapılacak başvuruların 16 Aralık Pazartesi günü mesai bitiminde sona ereceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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