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        Sivas merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

        Sivas merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 19:26 Güncelleme: 11.12.2024 - 19:32
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        Sivas merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
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        Sivas merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 9,93 gram metamfetamin, 148 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 48 uyuşturucu hap ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Olayla ilgili Sivas'ta 7, Kayseri'de 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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