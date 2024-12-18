Büyük Önder Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 105. yılı dolayısıyla kentte tören düzenlendi

Törene, Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra temsili Atatürk ve tiyatro sanatçısı Emin Köksal Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Rauf Orbay'ın, o döneme ait bir araca binip Ankara'ya hareket etmesi canlandırıldı.

Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi tarih öğretmeni Hakan Delibalta'nın, Milli Mücadele ve kongre süreci ile Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışını anlattığı tören, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi önünde devam etti.

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