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        Büyük Önder Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 105. yılı dolayısıyla kentte tören düzenlendi

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1919'da 108 gün kaldığı Sivas'tan ayrılışının 105. yılı dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:27 Güncelleme: 18.12.2024 - 14:30
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        Büyük Önder Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 105. yılı dolayısıyla kentte tören düzenlendi
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1919'da 108 gün kaldığı Sivas'tan ayrılışının 105. yılı dolayısıyla tören yapıldı.

        Sivas Valiliğinin organizasyonundaki törene katılanlar, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı.

        Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi tarih öğretmeni Hakan Delibalta'nın, Milli Mücadele ve kongre süreci ile Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışını anlattığı tören, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi önünde devam etti.

        Büyük Önder Atatürk'ü canlandıran Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçısı Abdulsamet Sünbül ve il protokolü, müze balkonundan halkı selamladı.

        Daha sonra temsili Atatürk ve tiyatro sanatçısı Emin Köksal Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Rauf Orbay'ın, o döneme ait bir araca binip Ankara'ya hareket etmesi canlandırıldı.

        Törene, Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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