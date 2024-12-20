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        Suşehri'nde Gazze'ye yardım için 611 bin lira toplandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde müftülüğün kampanyasında Gazze için toplanan 611 bin lira Türkiye Diyanet Vakfına teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:00
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        Suşehri'nde Gazze'ye yardım için 611 bin lira toplandı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde müftülüğün kampanyasında Gazze için toplanan 611 bin lira Türkiye Diyanet Vakfına teslim edildi.

        İlçe Müftüsü Adem Yılmaz ve beraberindekiler, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız'ı makamında ziyaret ederek, yardım kampanyası hakkında bilgi verdi.

        Yılmaz, kampanyada toplanan 611 bin lirayı ulaştırdıkları Türkiye Diyanet Vakfının gönderdiği teşekkür belgesini Kaymakam Yıldız'a takdim etti.

        Kampanyada emeği geçenlere teşekkür eden Yıldız, "İlçemizde başlatılan ve 611 bin lira yardım toplanan kampanyaya katkıda bulunan tüm vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür ederim. Gün, birlik ve beraberlik günüdür." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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