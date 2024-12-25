Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta HEDEF Projesi Uygulama ve Değerlendirme Çalıştayı yapıldı

        Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında Uygulama ve Değerlendirme Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:05 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta HEDEF Projesi Uygulama ve Değerlendirme Çalıştayı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında Uygulama ve Değerlendirme Çalıştayı düzenlendi.

        Sivas Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, farklı branşlardan 56 öğretmen katıldı.

        Çalıştayın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, HEDEF Projesi'nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bütünleşen bir proje olduğunu söyledi.

        Akademik başarıların artırılması için yürütülen çalışmaların yanı sıra, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen projeler yürütüldüğü belirten Yener, "Milli ve manevi değerler manzumesi ile maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bütünleşen projemizi, fikir ve önerilerle daha da geliştirerek sürdüreceğiz. Bu süreci tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak yürütüyoruz. Öğrencilerimizin ardından şimdi de sizlerle bu sürecin yeni yol haritasını belirleyeceğimiz çalıştayı gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından öğretmenlerden oluşan çalışma grupları, gündeme gelen fikir ve önerileri rapor haline getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        En çok kazandıran sektörler
        En çok kazandıran sektörler
        Yeni gözde Mikautadze
        Yeni gözde Mikautadze
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Otopsi için mezarı açıldı
        Otopsi için mezarı açıldı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Sivas'ta asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Baygın bulunup, hastanede ölen kadın toprağa verildi; eşi adliyede (3)
        Baygın bulunup, hastanede ölen kadın toprağa verildi; eşi adliyede (3)
        GÜNCELLEME - Sivas'ta evinde baygın bulunup hastanede ölen kadın son yolcul...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta evinde baygın bulunup hastanede ölen kadın son yolcul...
        Yolcu otobüsü ile cip çarpıştı: 3 yaralı
        Yolcu otobüsü ile cip çarpıştı: 3 yaralı
        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Sivas'ta yolcu otobüsü ile çarpışan cipteki 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta yolcu otobüsü ile çarpışan cipteki 3 kişi yaralandı