Sivas'ta HEDEF Projesi Uygulama ve Değerlendirme Çalıştayı yapıldı

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında Uygulama ve Değerlendirme Çalıştayı düzenlendi.

Sivas Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, farklı branşlardan 56 öğretmen katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, HEDEF Projesi'nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bütünleşen bir proje olduğunu söyledi.

Akademik başarıların artırılması için yürütülen çalışmaların yanı sıra, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen projeler yürütüldüğü belirten Yener, "Milli ve manevi değerler manzumesi ile maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bütünleşen projemizi, fikir ve önerilerle daha da geliştirerek sürdüreceğiz. Bu süreci tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak yürütüyoruz. Öğrencilerimizin ardından şimdi de sizlerle bu sürecin yeni yol haritasını belirleyeceğimiz çalıştayı gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.