Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un, Antalya kampı devam ediyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un, Antalya kampı devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kampın 3. gününde kırmızı-beyazlı futbolcular, fitness salonunda iki grup halinde koordinasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Sivasspor, akşam saatlerinde sahada yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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