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        Beşiktaş kafilesi, Sivas'a geldi

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 18:02 Güncelleme: 06.01.2025 - 18:34
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        Beşiktaş kafilesi, Sivas'a geldi
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi.

        Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

        Taraftarlar, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar, meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

        Kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

        Net Global Sivasspor ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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