Akıncılar'da muhtarlar ve vatandaşlarla toplantı yapıldı

Toplantıda DSİ tarafından yapılacak olan sulama kanalı yenileme çalışması hakkında çiftçilere ve muhtarlara bilgi verildi.

Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Murat Sevinç, DSİ Suşehri Şube Müdürü Tayfun Güler, sulama kanalı bölgesinde arazisi olan çiftçiler ve muhtarlar katıldı.

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