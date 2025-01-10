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        Suşehri'nden kısa kısa

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye tarafından ilçeye kademe hizmet binası yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:58 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:03
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        Suşehri'nden kısa kısa
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye tarafından ilçeye kademe hizmet binası yapılıyor.

        Yalnızbağlar Mahallesi Sanayi Sitesi yanında bulunan belediyeye ait 6 bin metrekare alana yapılan kademe binasında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.

        Yeni yapılan hizmet binasının ilçeye hayırlı olmasını dileyen Kayaoğlu, "İnşaat kısa süre sonra tamamlanarak hizmete girecek. Bugüne kadar araçlarımız şehir merkezinde bulunan alanlara park ediliyordu. Şimdi güzel bir alan yaparak tüm araçlarımızı bu kademe alanında park edeceğiz. Güvenlik, trafik açısından güzel bir alan yapıyoruz. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        - Kaymakam Yıldız, Yeşilyayla köyünü ziyaret etti

        Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, köy ziyaretleri kapsamında Yeşilyayla köyünde incelemelerde bulundu.

        Yeşilyayla köyünde incelemelerde bulunan Yıldız, muhtar Zeki Akyol ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, köyün sorunları hakkında bilgi aldı.

        Köylerin yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını belirten Yıldız, "Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak her köyümüzün istekleri ve ihtiyaçları konusunda tüm hizmetleri ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. 2025 yılında da bu çalışmalarımız devam edecek. Tabiki bu çalışmalarımıza köy halkımızın da gerekli desteği vermesi gerekmektedir." dedi.

        Yıldız ve beraberindekiler daha sonra, 10 Şubat 1915'te Ermeni çeteler tarafından şehit edilen 71 askerin temsili mezarlarının bulunduğu köy şehitliğini ziyaret ederek dua etti.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Tuncer, İlçe Müftüsü Adem Yılmaz, İlçe Özel İdare Müdürü Fatih Şahin de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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