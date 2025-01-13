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        Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 14:46 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:01
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        Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, rondo, dar alan oyun ve MAS (maksimal aerobik hız) koşusu ile idmanı tamamladı.

        Corendon Alanyaspor maçında forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışmalarıyla geçirdi.

        Sivasspor, yarın izin yaptıktan sonra 15 Ocak Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

        Trabzonspor ile Net Global Sivasspor, 20 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacak.

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        Galeri

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