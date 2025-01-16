Rize'de beyin ölümü gerçekleşen genç kızın böbreği Sivas'taki hastaya nakledildi

Rize'de trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Medine Yılmaz'ın böbreği Sivas'taki hastaya nakledildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz'dan alınan böbrek Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki Organ Nakli Merkezi’ne getirildi.

Nakil merkezinde görevli Doç. Dr. Süleyman Koç ve beraberindeki ekip, böbreği organ nakli bekleme listesindeki hastaya başarılı bir ameliyatla nakletti.

İsmi açıklanmayan hastanın genel durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, "Merkezimizin açılışından bu yana 31. böbrek nakli yapılmıştır. Bundan sonra da nakillerimiz devam edecektir. Başta Doç. Dr. Süleyman Koç hocam olmak üzere tüm organ nakli ekibine teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Organları bağışlanan Medine Yılmaz'ın karaciğeri, korneaları ve böbrekleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde operasyonla alınarak sol böbreği Sivas'a, diğer organları Samsun'a gönderilmişti.