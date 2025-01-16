Sivas'ta 50 litre kaçak alkol ele geçirildi

İl merkezinde bulunan 2 ikamet ve eklentilerinde, 1 iş yerinde ve 2 araçta arama yapan ekipler, 50 litre kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve 2 bin 300 tabanca fişeği ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 50 litre kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve 2 bin 300 tabanca fişeği ele geçirildi.

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