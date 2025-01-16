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        Sivas'ta 50 litre kaçak alkol ele geçirildi

        Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 50 litre kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve 2 bin 300 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 18:39 Güncelleme: 16.01.2025 - 18:42
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        Sivas'ta 50 litre kaçak alkol ele geçirildi
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        Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 50 litre kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve 2 bin 300 tabanca fişeği ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

        İl merkezinde bulunan 2 ikamet ve eklentilerinde, 1 iş yerinde ve 2 araçta arama yapan ekipler, 50 litre kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve 2 bin 300 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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