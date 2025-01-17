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        Ulaş'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 882 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:13 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:13
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        Ulaş'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 882 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Ulaş İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, öğrencilere karnelerini verdi.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Gül, kitap okumaları konusunda öğrencilere öğütlerde bulundu.

        Gül, ayrıca velilerden ise karnelerindeki düşük notlar nedeniyle çocuklarına kızmamalarını istedi.

        Törene, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Ali Uysal, Serhat Duman, okul müdürleri ve veliler katıldı.

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