Ulaş'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Gül, ayrıca velilerden ise karnelerindeki düşük notlar nedeniyle çocuklarına kızmamalarını istedi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Gül, kitap okumaları konusunda öğrencilere öğütlerde bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.