AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, partisinin Sivas Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu:

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "İnşallah 2030'lardan sonra bu ülke gençlerimizle çok daha büyüyecek, çok daha etkili bir ülke olacak. Biz buna yürekten inanıyoruz." dedi.

Güler, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sivas Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geleceğin dijital platformlar ve sistemlerin, yapay zeka uygulamalarının insanların hayatına gireceği bir dönem olacağını belirtti.

Birçok sektörde 2030 yılında emek yoğun işlerde işçi kavramının olmayacağına dikkati çeken Güler, "Hatta 2030'lardan sonra klasik bildiğimiz birçok mesleğin kalacağını düşünmüyorum. Yapay zeka uygulamalarıyla beraber birçok sistem artık kendi kendini yönetecek bir üretim platformuna dönüşecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 22 yıldır ülkeyi geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Güler, "Geçmiş yıllarda altyapımız çok zayıftı. Ulaşımdan sağlık sektörüne, eğitimden savunma sanayine çok gerideydik ama 22 yıllık serüvende adım adım üzerine koyarak bugüne geldik." diye konuştu.

- "Gayri safi milli hasılamız 1 trilyon 300 milyar dolar"

Güler, AK Parti'den önceki dönemde 1 yıllık gayri safi milli hasılanın 235 milyar dolar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla aziz milletimizle 1 yılda ürettiğimiz gayri safi milli hasıla 1 trilyon 300 milyar dolar. Geçmişte yatırım yapılırdı, temel atılırdı ve yıllarca orada ot biterdi, normal tarla halinde devam ederdi. AK Parti ve Cumhurbaşkanımızla artık planlı, ihtiyaçlar doğru takip edilerek bir sistem inşa ettik. İnşallah 2030'lardan sonra bu ülke gençlerimizle çok daha büyüyecek, çok daha etkili bir ülke olacak. Biz buna yürekten inanıyoruz. Çok çalışıyor gibi gözükerek değil, doğru çalışarak, hakkını vererek ve çok çalışarak. Sıradan çalışarak bir mesafe alamayız."

Güler, gençlere kitap okumalarını tavsiye ederek, "İnşallah Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok daha büyük mesafe alacaktır ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içerisinde yer alacaktır." ifadesini kullandı.