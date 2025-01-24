Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        GÜNCELLEME - Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Sivas merkezli olarak bu kent ile Osmaniye, Şanlıurfa ve Samsun'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 20:51 Güncelleme: 24.01.2025 - 20:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
        ABONE OL

        Sivas merkezli olarak bu kent ile Osmaniye, Şanlıurfa ve Samsun'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Hırsızlık Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Sivas'ın Suşehri ilçesindeki vatandaşları cep telefonuyla arayıp kendilerini polis, cumhuriyet savcısı, Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıtarak dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Sivas, Kastamonu ve Osmaniye'de yaşayan 10 kişiyi telefonla arayan zanlıların, "Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı" ve "FETÖ, kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyor" gibi yalanlarla vatandaşları kandırdığı, paniğe kapılan kişilerin ise yaklaşık 2 milyon 400 bin liralık para ve ziynet eşyalarını şüphelilere verdikleri tespit edildi.

        Polis ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu zanlılar M.P. (31), N.K. (19), Ö.A. (27) ve A.Ç'yi (36) Osmaniye, Şanlıurfa ve Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

        Sivas'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Suşehri Adliyesi'ne sevk edildi.

        Şüphelilerden M.P. ve Ö.A. tutuklanırken, N.K. ile A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Konya'da 3 katlı bina çöktü
        Konya'da 3 katlı bina çöktü
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        Avrupa ve ABD'de itfaiye teşkilatının yapısı nasıl?
        Avrupa ve ABD'de itfaiye teşkilatının yapısı nasıl?
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        "Çok istekliyim, katkı sağlamak istiyorum!"
        "Çok istekliyim, katkı sağlamak istiyorum!"
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        UEFA'dan skandal karar!
        UEFA'dan skandal karar!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!

        Benzer Haberler

        Sivasspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlandı
        Sivasspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlandı
        Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, görevine başladı
        Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, görevine başladı
        Sivas merkezli kripto operasyonunda 43 kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklan...
        Sivas merkezli kripto operasyonunda 43 kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklan...
        Kızılırmak Projesi'nin Ön Konsept Tanıtım ve İstişare Toplantısı yapıldı
        Kızılırmak Projesi'nin Ön Konsept Tanıtım ve İstişare Toplantısı yapıldı
        Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla dolandırıcılığa 4 gö...
        'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla dolandırıcılığa 4 gö...