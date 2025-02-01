Bakan Göktaş, Sivas'ta koruyucu aileyi ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sivas'ta koruyucu aile ziyaretinde bulundu.

Üç çocuğa koruyucu ailelik yapan Nebile ve Ekrem Irkıl çiftini Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret eden Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18 yıldır 3 çocuğumuza koruyucu ailelik yapan Irkıl ailesine misafir olduk. Nebile ve Ekrem Irkıl çifti çocuklarımıza yalnızca bir yuva değil sevgi, güven ve şefkatle örülmüş bir dünya sundu. Koruyucu aile olmak, bir çocuğun geleceğini değiştirmek, ona umut olmak ve onu kendi evladın gibi sarıp sarmalamaktır. İyi ki varsınız, iyi ki kalbinizi bir çocuğa açtınız." ifadelerini kullandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi de hazır bulundu.