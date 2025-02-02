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        Ulaş'ta canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kovid-19 salgını döneminde kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 13:06 Güncelleme: 02.02.2025 - 13:06
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        Ulaş'ta canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kovid-19 salgını döneminde kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı.

        Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, canlı hayvan pazarını gezerek hayvan alım ve satımı yapanlarla bir süre sohbet etti.

        İlçedeki hayvan pazarının yaklaşık 100 yıllık mazisinin olduğunu ve pandemi döneminde kapatıldığını aktaran İlbey, tekrar hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Ulaş'a hayırlı olmasını temenni eden İlbey, şunları kaydetti:

        "Hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlarımız için önemli olan pazarın kapalı olmasını ilçemiz için büyük bir kayıp olarak görüyorduk. Çok şükür bugün açtık ve canlı hayvan pazarımızı canlandırmaya devam edeceğiz. Pazarın açılmasıyla ilçemizdeki ticari canlılığın da artacağına inanıyorum."

        İlçe merkezinde hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Haydar Yolalan ise desteklerinden dolayı İlbey'e teşekkür ederek, "Hayvan pazarının kapalı olmasından dolayı mağduriyet yaşıyorduk. Çok şükür pazarımıza kavuştuk." dedi.

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