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        Sivas'ta gübre satışı yapan iş yerleri denetlendi

        Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte gübre satışı yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:07
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        Sivas'ta gübre satışı yapan iş yerleri denetlendi
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        Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte gübre satışı yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Bitki Besleme Daire Başkanlığı Birim Koordinatörü Mehmet Emin Ertaş, Şube Müdürü Sinan Berk ve teknik personellerin katılımıyla gübre bayilerine yönelik barkod, ambalaj, etiket ve içerik uygunluğuna dair denetim yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

        Kimyevi ve organik gübreleri üreten, ithal eden ve tüketenlerin haklarını korumayı ve standarda uygun olmayan gübre satışı yapanlara karşı çiftçilerin mağdur duruma düşmelerini engellemeyi amaçladıklarını aktaran Yıldız, teknik düzenlemeye veya standartlara uygunsuzluğunun tespiti halinde yasal işlem yapılacağını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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