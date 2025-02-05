Sivas'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, il genelinde dün akşam başlayan ve zaman zaman yoğun devam eden kar yağışının, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verilecektir.

Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirlerince değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."