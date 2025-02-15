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        Sivasspor'da sakat futbolcuların durumuna ilişkin bilgilendirme

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da 5 futbolcunun Gaziantep FK maçı öncesinde sakatlığının bulunduğu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 12:51 Güncelleme: 15.02.2025 - 12:51
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        Sivasspor'da sakat futbolcuların durumuna ilişkin bilgilendirme
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da 5 futbolcunun Gaziantep FK maçı öncesinde sakatlığının bulunduğu açıklandı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, ligde geçen hafta Beşiktaş ile oynanan maçın 38. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin yapılan kontrollerinde alt adalesinde yırtık tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, Gaziantep FK maçı hazırlıkları kapsamında hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Uros Radakovic'in kasık adalesinde kanama, Alex Pritchard'ın alt adalesinde zorlanma olduğunun belirlendiği kaydedilerek, "Bu oyuncularımızın yanı sıra sakatlıkları devam eden Garry Rodrigues ve Samba Camara, milli takım kampında bulunan Emre Gökay ile Sinan Kaya ve kırmızı kart cezalısı Murat Paluli bugün oynayacağımız Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almayacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, sakatlıklarını atlatan Uğur Çiftçi, Fode Koita ve Emrah Başsan'ın maç kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.

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