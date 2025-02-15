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        Sivas'ta üniversite öğrencileri doğaya yem bıraktı

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğrencileri tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 12:47 Güncelleme: 15.02.2025 - 12:47
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        Sivas'ta üniversite öğrencileri doğaya yem bıraktı
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğrencileri tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu, Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yalçın ve fakülte öğrencileri, kış aylarının olumsuz hava şartları altında yaşamlarını sürdüren yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Uslu, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül’ün öncülüğünde, yaban hayvanlarını beslemek için faaliyette bulunduklarını belirtti.

        Kışın uzun geçmesi ile yaban hayvanlarının açlıkla mücadele ettiğini aktaran Uslu, şunları kaydetti:

        "Son günlerde yağan karla hayvanlar besin bulamıyor. Bizler de bu sebeple onların hayatlarını koruma altına almak ve nesillerini devam ettirmek için sahaya çıktık. Hem otçul hem de etçil hayvanlar için çeşitli besin maddelerini doğaya bıraktık. Kuşlar için de öğrencilerimizin hazırladığı yemliklerde, onların beslenmesi için yem veriyoruz. Bu dünyayı beraber paylaşıyoruz, onların da yaşamlarını göz önünde bulundurmak zorundayız. Veteriner hekimlerin görevlerinden bir tanesi de budur."

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