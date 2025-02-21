CHP Sivas İl Başkanı Doğan, belediyenin yeni imar planına tepki gösterdi

CHP Sivas İl Başkanı Abdulvahap Gazi Doğan, Sivas Belediyesi tarafından uygulanacak ilave revizyon imar planına tepki gösterdi.

Doğan, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, belediye meclisi tarafından kabul edilen ilave revizyon imar planının yanlış olduğunu savundu.

İlave revizyon imar planının alelacele yapıldığını öne süren Doğan, "Şehrin geleceğine, ihtiyacına yönelik hiçbir yeniliği ortaya koyamayan, vatandaşlarımızın mülkiyet ve imar haklarını korumayan bir imar planı olmuş. İmar planlarının nasıl yapılacağı, yasa ve yönetmeliklerle bellidir. İlave revizyon imar planı taslağıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmamış, kamuoyunun bilgisine ve görüşüne sunulmamıştır. Bu planın uygulamaya sokulmaması ve sürecin durdurulması gerekmektedir." dedi.