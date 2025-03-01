Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından rondo çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

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