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        Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 18:31 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:37
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        Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından rondo çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

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