Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Erdoğan, Sivasspor ile 19 Aralık 2024'te sözleşme imzalamıştı.
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