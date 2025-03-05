Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Erdoğan, Sivasspor ile 19 Aralık 2024'te sözleşme imzalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Şiddet davası
        Şiddet davası
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Ömer Erdoğan ile yolarını ayırdı
        Sivasspor, Ömer Erdoğan ile yolarını ayırdı
        Sivas'ta ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyası başladı
        Sivas'ta ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyası başladı
        Sivas'ta Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Sivas'ta Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Sivas'ta marketler denetlendi
        Sivas'ta marketler denetlendi
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Sivasspor'da kötü gidişat sürüyor
        Sivasspor'da kötü gidişat sürüyor