Sivas'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki 58 AAE 078 plakalı kamyonet, Gemerek-Sızır kara yolunun ilçe yakınlarında devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Gemerek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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