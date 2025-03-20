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        Sivas'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:45 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:52
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        Sivas'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        M.K. yönetimindeki 58 AAE 078 plakalı kamyonet, Gemerek-Sızır kara yolunun ilçe yakınlarında devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Gemerek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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