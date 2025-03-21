Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Bu kapsamında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. saklandığı evde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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