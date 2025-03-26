BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Herkes yargının verdiği kararlara beğenmese de saygı duymasa da uymak zorundadır." dedi.

Destici, Sivas Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, soruşturmanın hukuk, demokrasi ve insan hakları çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini savunduklarını belirtti.

Mustafa Destici, hiç kimsenin dokunulmaz olmadığının altını çizerek, "Eğer ortada bir suç, bir yolsuzluk, bir hırsızlık varsa, bunlar gizli tanık aracılığıyla olabilir, mektupla, şikayet dilekçesiyle olabilir bu da savcılara ulaştırılmışsa elbette bunları soruşturacaktır." diye konuştu.

Emniyetin yaptığı tahkikatlarda, MASAK raporlarında, savcılığın soruşturmalarında ciddi bulgulara ve delillere erişildiğini savunan Destici, şunları kaydetti:

"560 milyar (lira) gibi bir paradan bahsediliyor. Velev ki 1 lira olsun beytülmale el uzatılmışsa yetimin hakkına el uzatılmışsa elbette ki devlet hukuk eliyle bunun hesabını sorar. İkinci isnat ise 'kent uzlaşısı' adı altında terör örgütünün kendisi başta olmak üzere, bizzat terör örgütü üyeleriyle de görüşmelerden bahsediliyor. Aracılar aracılığıyla ve siyasi uzantılarıyla yapılan görüşmeler, mutabakatlar, ayni ve nakdi para aktarımı, terör örgütünün istediği kişilerin çeşitli belediyelerde belediye meclis üyesi, ya da belediye başkan yardımcısı hatta belediye başkanı ya da belediye personeli olarak görevlendirilmeleri. Bunlar araştırmalar sonucunda ortaya çıkartılmış gerçekler. İddianamelerin hazırlandığı bir dönem yaşanıyor. Bekleyip göreceğiz, biz de takip ediyoruz."

Destici, masumiyet karinesinin ihmal edilmemesi, bunun yanı sıra herkesin hukuka saygı duyması gerektiğini söyledi. - "Yargının verdiği kararlara uymak zorundasınız" Yargının bağımsızlığına vurgu yapan Destici, "Herkes, yargının verdiği kararlara beğenmese de saygı duymasa da uymak zorundadır. Uymakla hepimiz zorunluyuz. Yoksa zaten kelepçeyi takar götürür, bu kadar basit. Eleştirebilirsiniz, miting yapabilirsiniz, eylem yapabilirsiniz, protesto yapabilirsiniz ama bunların da bir sınırı vardır. " ifadesini kullandı. BBP Genel Başkanı Destici, her şeyin demokrasi ve hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Öyle bir kin, nefret gözlerini bürümüş ki bazı kesimlerin, düşünün bu ülkenin Cumhurbaşkanının merhum annesine, aile efradına küfrediliyor. Böyle bir alçaklık, böyle bir namussuzluk, böyle bir şerefsizlik olabilir mi? Bu bize de olabilirdi, bu Sayın Özel'in aile efradına da yapılsa aynı tepkiyi veririz. Bu İmamoğlu'nun da aile efradına yapılsa aynı tepkiyi veririz. Aile kutsaldır, anne kutsaldır. Mübarek ramazan ayında Saraçhane'de aynı zamanda itikaf camisi olan Şehzade Camisi'nde yaşananları seyrediyoruz. Müslüman Türk toplumuna yakışıyor mu? İnsanlar da buna tepki gösteriyor haklı olarak."

Destici, bazı partilerin bayramlaşmama kararı almalarına da değinerek, "Bütün siyasi partilerimize çağrım, bu bayramdır bayramda küsler de barışır." değerlendirmesinde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısıyla ilgili soru üzerine de Destici, bunun anlaşılmaz bir durum olduğunu ve çağrının karşılık bulmayacağını düşündüğünü vurguladı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısıyla ilgili bir soru üzerine de Destici, "Terör örgütü kendini feshediyorsa silah bırakıyorsa niye bundan rahatsız olalım ama böyle bir şey olmayacağını söyledik. Neden olmayacak? Çünkü hainler, çünkü kuklalar, çünkü onları oynatan kuklacılar var. Onları destekleyen, eğiten, donatan, onların stratejisini belirleyen emperyalistler var, siyonistler var. Amerika var, İsrail var açıkça şimdi onlar 'bırak' demeden bunlar bırakırlar mı? Onlar 'dur' demeden bunlar dururlar mı?" yanıtını verdi. Mustafa Destici, yol yakınken dönülmesi gerektiğini savunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'ya silahları bırakırlar ya silahlarıyla gömülürler' dedi. Bunlar silahlarını bırakmıyorlar ve bırakmayacaklar. O zaman bu devlete düşen silahlarıyla birlikte Türkiye'de de Türkiye sınırları dışında da bunları yedi kat yerin dibine gömmektir." sözlerini sarf etti.