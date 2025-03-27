Akıncılar Belediyesi toplu iftar programı düzenledi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde toplu iftar programı düzenlendi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde toplu iftar programı düzenlendi.
Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçe meydanında düzenlenen iftar programına katılanlara teşekkür etti.
Ramazan ayının önemine vurgu yapan Sevinç, vatandaşları aynı sofrada buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Programa Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, Sivas Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
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