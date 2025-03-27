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        Sivas Devlet Tiyatrosu "Karacaoğlan" oyununu sahneleyecek

        Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Karacaoğlan" tiyatro oyununu seyirciyle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:09
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        Sivas Devlet Tiyatrosu "Karacaoğlan" oyununu sahneleyecek
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        Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Karacaoğlan" tiyatro oyununu seyirciyle buluşturacak.

        Dinçer Sümer'in yazdığı, Boğaçhan Sözmen'in yönettiği "Karacaoğlan" adlı oyun bugün ve yarın saat 20.30'da, 29 Mart Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

        Oyunda, 17. yüzyılda yaşadığı kabul edilen, göçebe Türkmen obalarında yetişmiş Karacaoğlan'ın, bitmez tükenmez bir ateşle bağlandığı ağa kızı Sanem'e olan sevdası ve onunla yaşadığı kaçış öyküsü anlatılıyor.

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