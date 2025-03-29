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        Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golünü Garry Rodrigues kaydetti

        Net Global Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golünü Garry Rodrigues, Adana Demirspor maçında attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:29 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:29
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        Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golünü Garry Rodrigues kaydetti
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        Net Global Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golünü Garry Rodrigues, Adana Demirspor maçında attı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, 2005-2006 sezonunda yükseldiği ve 19. sezonunu geçirdiği ligde 902 gole ulaştı.

        Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor karşısında 5-1 kazanılan maçın 48. dakikasında rakip fileleri havalandıran Garry Rodrigues, kırmızı-beyazlı ekibin 900. golünü kaydetmeyi başardı.

        Sivasspor'un Süper Lig tarihinde ilk golünü 2005-2006 sezonun ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Malatyaspor maçında Hakkı Hocaoğlu kaydetmişti.

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