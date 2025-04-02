AK Parti Sivas İl Başkanı Tanrıverdi'den "boykot" çağrılarına tepki

AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot" çağrılarına tepki gösterdi.

Tanrıverdi, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Türkiye'de yerli üretime ve milli markalara yönelik bazı kesimlerden gelen boykot çağrılarına karşı güçlü bir tepki göstermeleri gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli markalara yönelik boykot çağrısının milli ekonomiye zarar vermeyi amaçlayan bir girişim olduğunu vurgulayan Tanrıverdi, bu tür girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bu topraklarda üretilen her ürünün kendi değerleri olduğunu aktaran Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Yerli üretimi baltalamaya yönelik bu çağrılar, ülkemizin ekonomik bağımsızlığına zarar vermekten başka bir amaca hizmet etmez. Bizler üreterek büyüyen bir milletiz. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı, Sivaslı hemşehrilerimizi ve milli değerlerine sahip çıkan herkesi yerli ürünlere destek olmaya davet ediyorum. Bir büfeden alınan yerli bir çikolata, bir fırından sıcacık bir ekmek, bir kafeden Türk kahvesi ya da bir kahvehanede içilen tavşan kanı çay gibi günlük hayatımızda zaten vazgeçilmezimiz olan yerli ürünleri desteklediğimizi gösterelim. Bizler kendi markalarımıza sahip çıkmazsak, kimse sahip çıkmaz. Hep birlikte bu algı operasyonlarını boşa çıkarmalı ve Türkiye'mizin üretimine, çiftçisine, sanayicisine sahip çıkmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek ekonomik bağımsızlığımızı daha da güçlendirmeliyiz."