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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Sivas'ta konuştu:

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Türk milletine, çok kısa zamanda aşına aş, işine iş katabilecek bir siyasi ciddiyetle geliyoruz. Anahtar Parti bu mesuliyetle kuruldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 16:49 Güncelleme: 05.04.2025 - 16:58
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Sivas'ta konuştu:
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Türk milletine, çok kısa zamanda aşına aş, işine iş katabilecek bir siyasi ciddiyetle geliyoruz. Anahtar Parti bu mesuliyetle kuruldu." dedi.

        Ağıralioğlu, partisinin Sivas İl Başkanlığı binasının açılışında yaptığı konuşmada, programa katılan partililere teşekkür etti.

        Anahtar Partinin bir çizgisi olduğunu belirten Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

        "Biz soylu bir itirazın, bundan daha iyisini hak ettiğimize dair bir iddianın kadrosuyuz. Biz bir partiden çok daha fazla memleket iradesiyiz. Biz ülkeyi adaletle kalkındıracak, Cumhuriyet'i halkla buluşturacak olanlarız. Bunları milliyetçi hareketle yapacak olanlarız. Biz memleketin sorunları deva bulsun diye mücadeleye başlayanlarız. Ülkenin sorunlarını çözüp güçlü bir geleceğe hazırlayanlarız. Biz memleket imkanlarını doğru yönetince saadet bulsun, yeniden refahla buluşsun iradesinin muhataplarıyız."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 23 yıldır yaptığı ve milletin duasını aldığı her iş için teşekkür eden Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

        "Yapamadıkları için biz varız ve teslim almaya geliyoruz. Yarım kalmış bu kavgayı, memleket mücadelesini bir parti kavgasına kurban etmeden, Türk milletine çok kısa zamanda aşına aş, işine iş katabilecek bir siyasi ciddiyetle geliyoruz. Anahtar Parti bu mesuliyetle kuruldu. Bu parti, bir parti olmanın çok daha ötesinde, milletin varlık iradesidir. Esnafın alın terini, çiftçinin emeğini, emeklinin hakkını, memurların geçim şartlarını, çocuklarımızın yeteneklerini, aileyi, bayrağımızı, topraklarımızı koruyacağız. Bu memleketi ayağa kaldıracağız."

        Ağıralioğlu, konuşmasının ardından İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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