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        BG Grup 4 Eylül Stadı, A Milli Kadın Futbol Takımı için ışıklandırıldı

        UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında 8 Nisan Salı günü Slovenya'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı için karşılaşmanın oynanacağı BG Grup 4 Eylül Stadı yüzüne özel ışıklandırma ile 'Hoşgeldiniz Bizim Çocuklar' yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 23:43 Güncelleme: 06.04.2025 - 23:43
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        BG Grup 4 Eylül Stadı, A Milli Kadın Futbol Takımı için ışıklandırıldı
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        UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında 8 Nisan Salı günü Slovenya'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı için karşılaşmanın oynanacağı BG Grup 4 Eylül Stadı yüzüne özel ışıklandırma ile 'Hoşgeldiniz Bizim Çocuklar' yazıldı.

        Net Global Sivasspor, sosyal medya hesaplarından paylaşılan video da karşılaşmanın oynanacağı BG Grup 4 Eylül Stadının yüzeyinin kırmızı beyaz ışıklandırma ile aydınlatıldığı ve 'Hoşgeldiniz Bizim Çocuklar' yazıldığı görüldü.

        Video kısa sürede büyük beğeni topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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