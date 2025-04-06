BG Grup 4 Eylül Stadı, A Milli Kadın Futbol Takımı için ışıklandırıldı
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında 8 Nisan Salı günü Slovenya'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı için karşılaşmanın oynanacağı BG Grup 4 Eylül Stadı yüzüne özel ışıklandırma ile 'Hoşgeldiniz Bizim Çocuklar' yazıldı.
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında 8 Nisan Salı günü Slovenya'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı için karşılaşmanın oynanacağı BG Grup 4 Eylül Stadı yüzüne özel ışıklandırma ile 'Hoşgeldiniz Bizim Çocuklar' yazıldı.
Net Global Sivasspor, sosyal medya hesaplarından paylaşılan video da karşılaşmanın oynanacağı BG Grup 4 Eylül Stadının yüzeyinin kırmızı beyaz ışıklandırma ile aydınlatıldığı ve 'Hoşgeldiniz Bizim Çocuklar' yazıldığı görüldü.
Video kısa sürede büyük beğeni topladı.
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