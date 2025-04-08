Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sivas-Ankara kara yolunda seyreden D.K. yönetimindeki 61 AIF 448 plakalı otomobil, Çimento Fabrikası Kavşağı'nda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.B, Y.G, G.A. ve Ö.B.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.