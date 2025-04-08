Futbol: UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi
Stat:Sivas4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Fabienne Michel, Anne Uersfeld, Silke Fritzius (Almanya)
Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev (Dk. 81 Eda Karataş), Gülbin Hız, Sejde Abrahamsson, İlayda Civelek, Meryem Çal, Elif Keskin, Ece Türkoğlu (Dk. 69 Kader Hançar), Ebru Topçu, Melike Pekel (Dk. 69 Miray Cin), Busem Şeker
Slovenya: Mersnik, Conc, Golob, Agrez (Dk. 73 Kajzba), Kolbi, Makovec, Prasnikar (Dk. 90+4 Janez), Korosec, Erzen, Sternad (Dk. 90+1 Milovic), Kramzar (Dk. 73 Zver)
Gol: Dk. 62 Kramzar (Slovenya)
Sarı kartlar: Dk. 75 Makovec, Dk. 90 Zver (Slovenya)
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