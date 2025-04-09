Sivas'ta 13 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Öğrencilerde bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görülmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazipaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, kermes kapsamında evlerinden getirdikleri kek ve kurabiyeden yedi.

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