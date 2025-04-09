Sivas'ta 13 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Sivas'ta 13 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Sivas'ta 13 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Gazipaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, kermes kapsamında evlerinden getirdikleri kek ve kurabiyeden yedi.
Öğrencilerde bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görülmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.
Rahatsızlanan 13 öğrenci, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.