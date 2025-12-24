Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Gemerek'te kar yağışı etkili oldu

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 12:16 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemerek'te kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçede bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

        Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini gösterirken, ilçenin yüksek rakımlı bölgesinde bulunan Bulhasan ve Çat köyleri beyaza büründü.

        Trafik ekipleri, kar yağışının ardından sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Sivas Valisi, servis kazasında yaralanan öğrencileri ziyaret etti
        Sivas Valisi, servis kazasında yaralanan öğrencileri ziyaret etti
        Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı (2)
        Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı (2)
        Sivas'ta kar yağışı etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu
        Sivas'ta kar yağışı etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu
        Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı
        Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı
        GÜNCELLEME - Sivas'ta öğrenci servisinin devrildiği kazada 15 kişi yaraland...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta öğrenci servisinin devrildiği kazada 15 kişi yaraland...
        Sivas'ta öğrenci servisinin devrildiği kazada 15 kişi yaralandı
        Sivas'ta öğrenci servisinin devrildiği kazada 15 kişi yaralandı