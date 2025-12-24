Gemerek'te kar yağışı etkili oldu
Sivas'ın Gemerek ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini gösterirken, ilçenin yüksek rakımlı bölgesinde bulunan Bulhasan ve Çat köyleri beyaza büründü.
Trafik ekipleri, kar yağışının ardından sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.