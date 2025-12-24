Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta öğrenci servisinin devrildiği kazada 15 kişi yaralandı

        Sivas'ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:11 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta öğrenci servisinin devrildiği kazada 15 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 AGV 495 plakalı öğrenci servisi, merkeze bağlı Alahacı köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 14 öğrenci yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Alahacı köyünden Yıldız beldesindeki İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne öğrenci taşıyan okul servisinin, buzlanma nedeniyle yan yatması sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

        İhbarın ardından ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiği ve yaralılara ivedilikle ilk müdahalelerinin yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Araçta bulunan 14 lise öğrencisi ile araç sürücüsünden, ilk belirlemelere göre 2 öğrencinin orta derecede, diğer öğrenciler ile sürücünün ise hafif düzeyde yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar, il merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve araç sürücümüze acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Haksız fiyat artışına kesinlikle izin verilmeyecek"
        "Haksız fiyat artışına kesinlikle izin verilmeyecek"
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Meloni'den "2026 daha zor olacak" mesajı
        Meloni'den "2026 daha zor olacak" mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Okul servisi yan yattı, 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı
        Okul servisi yan yattı, 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı
        Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Bandırmaspor maçına hazırlanıyor
        Sivasspor, Bandırmaspor maçına hazırlanıyor
        Meşhur aktörlerin yerini avatarlar ve influencerlar alıyor. Doç. Dr. Ömer A...
        Meşhur aktörlerin yerini avatarlar ve influencerlar alıyor. Doç. Dr. Ömer A...
        Şarkışla'da "Yerli Malı Haftası" kapsamında sergi açıldı
        Şarkışla'da "Yerli Malı Haftası" kapsamında sergi açıldı
        Sivas Numune Hastanesi İnme Merkezi hizmet vermeye başladı
        Sivas Numune Hastanesi İnme Merkezi hizmet vermeye başladı