Sivas'ta il protokolü dostluk maçında bir araya geldi

Sivas'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla il protokolü dostluk maçında bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Sivaslı şehitlerin aziz hatırasına ithafen düzenlenen dostluk karşılaşmasında, özel olarak hazırlanan formalarda Sivaslı şehitlerin isimleri yer aldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, müsabakaya katılan takımlara teşekkür ederek, maçın dostluk içerisinde oynandığını söyledi.

Renkli görüntülere sahne olan maçta, il protokolü, emniyet ve basın mensupları aynı sahada mücadele etti.