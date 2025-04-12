Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita ile kaleci Djordje Nikolic, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
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