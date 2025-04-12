BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Şarkışla'da anıldı
BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 16. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anıldı.
BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 16. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anıldı.
Şarkışla Belediyesi, Yazıcıoğlu ile beraber hayatını kaybedenler için Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde anma programı düzenledi.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve sinevizyon gösterisi izlendi.
Program sonunda Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Muhsin Yazıcıoğlu'nun abisi Yusuf Yazıcıoğlu, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ile etkinliğe katılan konuk sanatçılara plaket takdim etti.
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