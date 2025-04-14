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        Sivas Valiliğinden zirai don açıklaması:

        Sivas Valiliği, il genelinde zirai don nedeniyle meyvecilik yapılan ilçelerde zararlar meydana geldiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:50 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:04
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        Sivas Valiliğinden zirai don açıklaması:
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        Sivas Valiliği, il genelinde zirai don nedeniyle meyvecilik yapılan ilçelerde zararlar meydana geldiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisiyle yaşanan ani sıcaklık düşüşlerinin, başta meyve üreticileri olmak üzere tarım alanlarında zirai dona neden olduğu belirtildi.

        Gece saatlerinde sıfırın altında 4 ile 15 derece arasında seyreden hava sıcaklığının özellikle çiçek açan kayısı, kiraz, vişne, badem başta olmak üzere elma, ceviz, armut ağaçlarında zarara neden olduğu aktarılan açıklamada, "Don olayından meyvecilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı Gürün, Koyulhisar, Suşehri, Gölova, Akıncılar ve Kangal ilçelerimiz başta olmak üzere tüm il genelinde olumsuzluklar yaşanmış ve yüzde 70-100 oranında zararlar meydana gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Valilik koordinasyonunda, kaymakamlıklar, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin teknik ekiplerince sahada tespit ve raporlama çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlk belirlemelere göre, tarla bitkileri ürünlerinde önemli bir zarar görülmemiştir. Devletimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi son yılların en büyük zirai don olayı sonrasında da çiftçimizin emeğini ve alın terini korumak, üretimin devamlılığını sağlamak adına, üreticilerimizin yanında yer almayı sürdürecektir. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle zirai don riskinin devam ettiğini hatırlatarak, üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyor, çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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