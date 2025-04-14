Sivas Valiliğinden zirai don açıklaması:

Sivas Valiliği, il genelinde zirai don nedeniyle meyvecilik yapılan ilçelerde zararlar meydana geldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisiyle yaşanan ani sıcaklık düşüşlerinin, başta meyve üreticileri olmak üzere tarım alanlarında zirai dona neden olduğu belirtildi.

Gece saatlerinde sıfırın altında 4 ile 15 derece arasında seyreden hava sıcaklığının özellikle çiçek açan kayısı, kiraz, vişne, badem başta olmak üzere elma, ceviz, armut ağaçlarında zarara neden olduğu aktarılan açıklamada, "Don olayından meyvecilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı Gürün, Koyulhisar, Suşehri, Gölova, Akıncılar ve Kangal ilçelerimiz başta olmak üzere tüm il genelinde olumsuzluklar yaşanmış ve yüzde 70-100 oranında zararlar meydana gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

Valilik koordinasyonunda, kaymakamlıklar, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin teknik ekiplerince sahada tespit ve raporlama çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: