Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra İstanbul'a gidecek.
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita, kaleci Djordje Nikolic, kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic ile sarı kart cezalıları Murat Paluli ile Charilaos Charisis Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda 31 puan topladı.
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