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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 09:37 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:37
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra İstanbul'a gidecek.

        Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita, kaleci Djordje Nikolic, kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic ile sarı kart cezalıları Murat Paluli ile Charilaos Charisis Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

        Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda 31 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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